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Bayrampaşa sebze ve meyve halindeki yoğunluk havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bayrampaşa halinde marketçilerin ve pazar esnaflarının ürün almak için oluşturduğu yoğunluk sabah saatlerinde devam ediyor.

27.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:59
Bayrampaşa sebze ve meyve halindeki yoğunluk havadan görüntülendi
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bayrampaşa halinde marketçilerin ve pazar esnaflarının ürün almak için oluşturduğu yoğunluk sabah saatlerinde devam ediyor. Haldeki oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye'de de etkili olan Covid-19'a karşı 23 Nisan Salı Gecesi saat 00.00'dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00'dan sonra sona ermişti. Gece saatlerinde kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte İstanbul Bayrampaşa'da bulunan halde market ve pazar esnafının oluşturduğu yoğunluk sabah saatlerinde devam ediyor. Uzun araç kuyruklarının yaşandığı haldeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Sebze haline gelen bir vatandaş, "Fatih'te esnaflık yapıyorum. Gecenin 3'ünden beri burada otobanın kenarında bekliyorum. Hale kesinlikle giriş çıkış yapamıyoruz. Aldığımız ürünleri kendi el arabalarımızla sırtımızda arabamıza taşıyoruz. Oradan da dükkanımızda satışa sunacağız. Burada mağduruz. Çok yoğunluk var. Beşyüzevlerin oradan halin içerisine kadar kuyruk var. İçeriye 10 sefer 20 sefer giriş çıkış yaparak araçlarımıza taşıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayrampaşa, Sabah, Güncel, Haber
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