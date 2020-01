Bayrampaşa'ya Tarkan hançeri

Pop star Tarkan 'ın Bayrampaşa 'daki arsası için 13 yıldır almadığı imar izni 6'ncı kez İBB Meclis'ine geldi. Bayrampaşa'da tartışmaya neden olan 5 bin 283 metrekarelik arazi, drone ile havadan görüntülendi. Çevrede yaşayan Bayrampaşalılar arsanın yeşil alan olarak düzenlenmesini istedi.Tarkan ve ablası Handan Menekşe'nin sahibi olduğu şirket, 2007 yılında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bir arazi satın aldı. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nin kuzeyinde ve cadde kenarında bulunan 5 bin 283 metrekarelik arazinin imarını değiştirmek için daha önce 5 kez İBB'ye başvuruda bulunuldu. Akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan başvurular daha önce belediye tarafından reddedilen Tarkan, vazgeçmeyerek yeniden başvuru yaptı. 8 Şubat 2019 tarihinde İBB'ye başvuran Tarkan'ın imar dosyası Meclis gündemine yaklaşık 11 ay sonra geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun uygun görmeyip raporunu bu yönde hazırladığı imar değişikliği teklifi, oylama sırası geldiğinde İmar Komisyonu tarafından geri çekildiBayrampaşa'da yaşayan vatandaşlar ise arsanın yeşil alan olarak değerlendirilmesini istediklerini söyledi."O ARSANIN HEP BOŞ OLDUĞUNU BİLİYORUM"Bayrampaşa'da esnaflık yapan İslam İslamoğlu" O arsanın Tarkan'a ait olduğunu duydum. Bölgede uzun zamandır esnaflık yapıyorum o arsanın hep boş olduğunu biliyorum. Eskiden daha büyük bir araziydi orası sonra yol yapıldı" şeklinde konuştu."Arsa boş olduğu için gelen giden belli olmuyor"Tarkan'ın arsasının uzun süredir mahkemelik olduğunu vurgulayan Cavit Sütoğlu, "Arsa Tarkan'a aitmiş yıllardan beridir arsa mahkemelik olduğunu biliyorum. Arsa boş olduğu için gelen giden belli olmuyor. Biz kendi çabamızla araba girişi olmasın diye ön kısmını kapattık. Arabayla gelip alkol alıyorlardı, komşular rahatsız oluyordu. Buraya ne yapılırsa yapılsın bir an önce karara bağlanması çevrede oturanlar için iyi olur" dedi."ORAYA YEŞİL ALANLI, HAVUZLU BİR ÇAY BAHÇESİ İYİ OLUR"Kerem Atılgan, "Arsanın sanatçı Tarkan'a ait olduğunu duyuyorum hep. Ona ait olduğunu biliyordum ama sorun olduğunu bilmiyordum, haberlerden öğrendim. Ben burada esnaf olarak oraya yeşil alanlı, havuzlu bir çay bahçesi olması daha iyi olur diye düşünüyorum. Önümüz kapanmasın zaten binalar ile doldu her tarafımız" diye sözlerini tamamladı."AYRICALIK TALEBİM OLMAMIŞTIR"Tarkan ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı, "Son günlerde gerek yazılı basında, gerek sosyal medyada hakkımda yapılan haksız ithamlar beni son derece üzmüştür. Söz konusu arsa ile ilgili kimseden bir rant beklentim yada ayrıcalık talebim olmamıştır. Konuyla ilgili 13 yılı aşkın süredir ben de her vatandaş gibi hukuksal haklarımı kullanarak başvurularımı yapmış ve mağduriyetimin giderilmesi için bu doğrultuda ilerlemişimdir"(İHA)