Haberler » Spor » Bayrampaşalı genç boksörlerden büyük başarı - Spor

Bayrampaşalı genç boksörlerden büyük başarı

Liseler Arası Boks Şampiyonası'nda gösterdiği başarı ile Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Bayrampaşa Belediyesi Boks Takımı, Başkan Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti.

30.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:23 Bayrampaşalı genç boksörlerden büyük başarı
Liseler Arası Boks Şampiyonası'nda gösterdiği başarı ile Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Belediyesi Boks Takımı, Başkan Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti.

Bayrampaşa Belediyesi Boks Takımı, liseler arası şampiyonada 3 madalya birden kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Bu mutluluğu Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile paylaşmak isteyen takımın oyuncuları Başkan Aydıner'i makamında ziyaret etti.

Genç sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Aydıner, "Her zaman söylüyoruz, Bayrampaşa artık sporun merkezi. Sporun merkezinde yetişen genç kardeşlerimiz bizleri gururlandıran başarılara imza atıyorlar. Başarıları ile göğsümüzü kabartan evlatlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Atila Aydıner, Bayrampaşa, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:14   İşte Süper Lig'de ilk yarının en'leri - Spor
11:10   Denizlispor ligin ilk yarısını 22 puan ile 11. sırada tamamladı - Spor
11:10   NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James tarihe geçti! 9'ar bin asist ve ribaunt... - Spor
11:09   Başarılı kondisyonerden sporculara tavsiyeler - Spor
11:07   Kicker, Galatasaray'ın Marcelo Sarrachi'yi kiraladığını duyurdu - Spor
11:07   Salihli'nin sultanlarından galibiyetli başlangıç - Spor
10:32   Trabzonspor'un Ünal Karaman'la yollarını ayırma nedeni ortaya çıktı - Spor
09:48   Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in takımdan ayrılacağı iddia edildi - Spor
09:20   Eski Süper Lig kalecisi İbrahim Hasançebi, hastanede dehşet saçtı - Spor
09:19   Galatasaray e-spor takımı, Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'nden ihraç edildi - Spor
30.12.2019 11:15:31