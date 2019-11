Bayrampaşalı öğrenciler ve engelliler "Geleceğe Nefes Oldular"

"Geleceğe Nefes" fidan dikim kampanyası kapsamında Başkan Atila Aydıner'in öncülüğündeki yüzlerce Bayrampaşalı öğrenci ve engelli, Bayrampaşa Belediyesi Hatıra Ormanı'na fidan dikerek kampanyaya katıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde 'Geleceğe Nefes' sloganıyla 2023 noktada başlattığı 11 milyon fidan dikim kampanyası çerçevesinde, Bayrampaşalı öğrenci ve engelliler, Kemerburgaz Pirinççi Köyü'ndeki Bayrampaşa Belediyesi Hatıra Ormanı'nda yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Öte yandan her bir Bayrampaşa Belediye personeli adına da birer fidan dikimi gerçekleştirildi. Program öncesinde de Bayrampaşa'daki 11 okulun bahçesine 11 ağaç dikildi.



"Ağaç sayısını ve yeşil alan miktarını sürekli arttırdık"



Etkinliğe öncülük eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bugün çok güzel bir gün. Doğa dostu büyük bir projenin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2023 noktada 11 milyon fidan dikim kampanyası çerçevesinde sevgili öğrencilerimiz ve engelli kardeşlerimiz ile beraber yüzlerce fidanı toprakla buluşturup can sularını verdik. Buraya gelmeden önce de Bayrampaşa'daki 11 okulumuzun bahçesine 11 ağaç daha dikti. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizdeki yeşil alan miktarını, ağaç ve park sayısını sürekli arttırdık. Geleceğe nefes olacak milyonlarca fidan ile gelecek kuşaklar daha yeşil bir Türkiye'de yaşama şansına sahip olacaklar. Projeye öncülük eden ve katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şey daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye için. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugünün Milli Ağaçlandırma Günü ile edilmesi de ülkemiz açısından büyük önem taşıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA