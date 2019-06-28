28.06.2019 14:54
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Bayrampaşalı Ömer'in büyük başarısı

Bayrampaşalı Ömer

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi'nin spor kulübünde çalışmalarını yürüten Bayrampaşalı Ömer Çayır, Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Başkan Atila Aydıner , "Başarılarıyla bizleri onurlandıran ilçemizin gururu Ömer kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi öğrencisi ve aynı zamanda Bilgi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bayrampaşalı Ömer Çayır, Ankara 'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda rakiplerini bir bir yenerek 61 kiloda Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Bayrampaşa'nın sporun tüm dallarında başarılı sporcular yetiştirdiğini vurgulayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Başarılarıyla bizleri onurlandıran ilçemizin gururu Ömer kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Ömer Çayır, nisan ayında da Ukrayna 'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olmuştu.

Kaynak: Bültenler
Atila Aydıner , Türkiye , Bayrampaşa , Güncel

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