- Bayrampaşaspor- Sakaryaspor
maçı öncesinde gergin anlar
İSTANBUL - TFF
2'nci Lig'in 16'ncı haftasında karşı karşıya gelen Bayrampaşaspor-Sakaryaspor maçı öncesinde stada girmek isteyen taraftarlara polis müdahalede bulundu. TFF 2'nci Lig'in 16'ncı haftasında Bayrampaşaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Sakaryaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren maç öncesinde stada girmek isteyen Sakaryaspor taraftarı ile polisler arasında gergin anlar yaşandı. Stada girmek isteyen taraftarlara polis müdahalede bulundu. Polisin uyarılarına rağmen stada önlem amaçlı getirilen itfaiye aracına tutunarak girmek isteyen taraftarlar polis ekipleri tarafından stadın dışına gönderildi.
Türkiye Futbol Federasyonu,Polis,Bayrampaşaspor,Sakaryaspor
09 Aralık 2018 Pazar 18:56