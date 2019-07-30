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Bayza Basma Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

12-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sivas'ta yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Beyza Basma Ümitler Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

30.07.2019 12:21 Bayza Basma Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
12-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sivas'ta yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Beyza Basma Ümitler Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Taekwondo branşında birçok başarıya imza atan TOHM Kayseri Taekwondo sporcusu Beyza Basma son olarak katıldığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda +73 kgda ikinci olarak Ümitler Avrupa Milli Takım Seçmelerine katılmaya hak kazandı.

30-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılacak olan milli takım seçmelerine katılacak olan Beyza Basma milli takım kadrosuna girerek, ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Beyza Basma'yı ve antrenörleri Arzu ve Yavuz Sayan'ı tebrik ederek katılacakları müsabakalarda başarılar diledi. - KAYSERİ

Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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