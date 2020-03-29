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Baz istasyonlarından 44 akü çalan iki şüpheli suçüstü yakalandı

Bursa'da baz istasyonlarının akülerini çalan iki şüpheli suçüstü yakalandı.

29.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:52
Baz istasyonlarından 44 akü çalan iki şüpheli suçüstü yakalandı
Bursa 'da baz istasyonlarının akülerini çalan iki şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kestel , Gürsu , İnegöl ve Karacabey ilçelerinde bulunan baz istasyonlarından bu ay farklı tarihlerde 44 akü çalınması üzerine jandarma ekiplerince özel ekip kuruldu.
Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgeler ağırlıklı olmak üzere tüm güzergahlarda ilave tedbirler alan jandarma ekipleri, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yol açan ve iletişimi aksatan M.M. ve A.A'yı Gürsu ilçesi kırsal İğdir Mahallesi'ndeki baz istasyonundan aküleri çalmaya çalışırken yakaladı.
Operasyonda hırsızlıkta kullanılan plakaları sökülmüş araçla çalıntı aküler ve suç aletleri ele geçirildi. Ayrıca şüpheli M.M'nin 7 suçtan arama kaydının bulunduğu anlaşıldı.
Suçlarını itiraf eden şüpheliler gözaltına alındı.
Öte yandan, çalıntı akülerin satıldığı iş yerlerinin sahipleri hakkında da "suç eşyasını satın almak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Kestel, Gürsu, Bursa, Güncel

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