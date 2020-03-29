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Baz istasyonlarından akü çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

BURSA'da baz istasyonlarından akü çalan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

29.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:31
Baz istasyonlarından akü çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

BURSA'da baz istasyonlarından akü çalan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kestel , Gürsu , İnegöl ve Karacabey ilçelerindeki baz istasyonlarından son günlerde, toplam 44 akü çalındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yaptı. Yapılan çalışmayla şüphelilerin M.M. ve A.A. olduğu tespit edildi. Ekipler, iki şüpheliyi, dün gece saatlerinde Gürsu ilçesi İğdir Mahallesi'ndeki bir baz istasyonundan akü çalarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin olayda kullandığı plakası sökülmüş otomobil ile çalıntı aküler ve suç aletlerine el konuldu.

Yapılan araştırmada, M.M.'nin 7 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf ederken, aküleri satın alan iş yeri sahiplerine ise suç eşyasını satın almaktan işlem yapıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, İnegöl, Kestel, Gürsu, Güncel

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