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Baz istasyonu fareleri yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, baz istasyonlarına girerek bataryaları çalan hırsızları suç üstü yakaladı.

29.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:13
Baz istasyonu fareleri yakalandı
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, baz istasyonlarına girerek bataryaları çalan hırsızları suç üstü yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iletişimin hayati önem taşıdığı şu günlerde Kestel, Gürsu , İnegöl ve Karacabey ilçelerinde bulunan baz istasyonlarından farklı tarihlerde toplam 44 akü çalınması üzerine harekete geçti. Özel ekip kurularak olayların meydana geldiği bölgeler ağırlıklı olmak üzere bütün güzergahlarda ilave tedbirler alındı. Vatandaşları mağdur eden, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yol açan ve iletişimi aksatan M.M. ve A.A. isimli şahıslar Gürsu ilçesindeki baz istasyonunda bulunan aküleri çalmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler ile birlikte olaylarda kullanılan plakaları sökülmüş 1 otomobil, çalıntı aküler, suç aletleri ele geçirildi. M.M.'nin ayrıca 7 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Zanlılar gözaltına alınırken, çalıntı akülerin satıldığı iş yerleri hakkında suç eşyasını satın almaktan işlem yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gürsu, Bursa, 3. Sayfa

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