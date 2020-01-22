Haberler » 3. Sayfa » Baz istasyonu hırsızları yakalandı - Haberler

Baz istasyonu hırsızları yakalandı

Şanlıurfa'nın Bozova, Suruç, Halfeti ve Birecik ilçelerindeki bazı baz istasyonlarını yerinden söküp çaldıkları belirlenen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

22.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:06Baz istasyonu hırsızları yakalandı
'nın , Suruç, ve ilçelerindeki bazı baz istasyonlarını yerinden söküp çaldıkları belirlenen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova, Suruç, Halfeti ve Birecik ilçelerindeki bazı baz istasyonlarının çeşitli parçalarını yerinden söken A.K. (38) ve M.K. (35) Birecik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Birecik, Halfeti, Bozova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22.01.2020 15:55:33