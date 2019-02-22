Baz İstasyonu Trafosu Yandı

Kaynak: AA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kafeteryanın çatı katında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Utku Mahallesi'nde bir kafeteryanın çatı katındaki baz istasyonunun trafosu, henüz belirlenemeyen nedenle önce patladı, sonra yanmaya başladı.Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı, kafeteryanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.İşletme çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangın, daha sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Kimsenin yaralanmadığı yangında iş yerinde hasar oluştu.Yangının kesin çıkış nedeninin öğrenilmesi için soruşturma başlatıldı.