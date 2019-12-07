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Baz istasyonuna 'leylek' düzenlemesi

ANTALYA'da 15 yıldan beri, her yıl aynı baz istasyonunun tepesindeki yuvayı kullanan leylek çiftinin radyasyondan kanser olabileceği gündeme gelince, istasyon görevlileri devreye girdi.

07.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:58Baz istasyonuna 'leylek' düzenlemesi

ANTALYA'da 15 yıldan beri, her yıl aynı baz istasyonunun tepesindeki yuvayı kullanan leylek çiftinin radyasyondan kanser olabileceği gündeme gelince, istasyon görevlileri devreye girdi. Leylekler için yeniden düzenlenen istasyonun sinyal panelleri, alüminyum kaplamayla kapatıldı.

'da 15 yıldır ilçe sınırlarındaki bir baz istasyonuna yuva yapan leylek çifti, bu yuvada yavrularını birkaç ay içerisinde büyütüp, ardından göç ediyor. Temmuz ayında iki yavrusuyla birlikte 40 derece sıcaklığa rağmen 60 metrelik baz istasyonunun tepesindeki yuvasında yavrularını büyütürken görüntülenen leylek çiftiyle ilgili radyasyon tehlikesi gündeme geldi. Hayvanların da tıpkı insanlar gibi uzun süre radyasyona maruz kalmasının kanser riskini ortaya çıkarabileceğine dikkati çeken uzmanlar, leylek çifti ve yavruları için kalıcı çözüm bulunması gerektiğini savundu.

Aradan geçen 5 ayın ardından leylek çifti göç etti. Leyleklerin ayrılmasının ardından GSM firmasının baz istasyonu görevlileri, yuvayı koruyabilmek için çalışma başlattı. Yuvanın etrafını çevreleyen alıcı ve vericileri daha aşağı bir seviyeye indiren görevli Süleyman Can Gürbüz, sinyallerin yuvaya ulaşmasını önlemek adına panellerin etrafını da alüminyum yansıtıcıyla kapladı. Böylece yuva, sinyal alışverişinden olumsuz etkilenmeyecek hale getirildi.

Yuvanın taşınmasının leylek çifti için gelecek sene kötü bir sürpriz olacağını anlatan Gürbüz, "Hem insanların, hem de hayvanların sağlığını önemsiyoruz. İletişimin aksamaması için çözümü bu şekilde bulduk. Bazı testler yapıldı ve sinyal yuvaya ulaşmıyor. Leylek çiftimizin yuvasına dokunmadık, panelleri aşağı indirdik. Leylek çiftimiz gelecek sene yuvalarında daha rahat edecektir, diye umuyoruz" dedi.



Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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