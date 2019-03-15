Bazen Aşk Seni Hayatta Tutan Tek Şey Olur... Söz Dizisinin 74. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Söz 73. bölümle heyecanı doruğa çıkarmış ve aksiyon dolu anlar yaşatmıştı. Bu haftaki fragmanda canların pahasına korudukları aşklarının yakın mercekte olduğu romantik sahneler var. İşte, Söz dizisinin 74. bölümüne dair ipuçları...

SÖZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Turan ustanın başına gelenlerin ardından Yavuz olanların hesabını sormak için Linda'nın peşine düşer. Karabatak tarafından tuzağa düşürülen Tim içinde bulundukları zor durumdan kurtulmak için mücadele verirler. Bu sırada beklemedikleri bir destekçileri olacaktır. Linda'nın bir restoranda yabancı ülke Konsolosu ile birlikte olduğunu öğrenen Yavuz, Tim ülkeye sokulan tahrip gücü yüksek yüklü miktar patlayıcı ihbarıyla harekete geçer.

YAVUZ'UN LİNDA'YI ALMAK İÇİN BAŞKA ÇARESİ YOKTUR

Ama yaşanan gelişmeler sonunda Tim bu alçakça saldırıyı önlemek için bomba yüklü araç ile tehlikeli bir yolculuğu başlar. Linda ve Konsolosun hain bir plan için ortaklaşa çalıştığını öğrenen Yavuz restoran çıkışı takibe başlar. Yavuz'u atlatmanın tek yolu olarak Konsolosluğa sığınmak olduğunu bilen Linda planını uygular. Yavuz Konsolosluğa girmenin savaş sebebi olduğunu bilse de Linda'yı almak için başka çaresi yoktur. Yavuz masada konuşulanları öğrenmek için beklemeye başlar. Burada alçakça terör eylemlerinin planlanmakta olduğunu anlayacaktır.