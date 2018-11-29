"Bazen Sınırı Aşıyorum"

Basketbolda elde ettiği başarılarla bir efsane haline gelen Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic , Euroleague'nin resmi sitesine takım psikolojisi üzerine bir yazı yazdı. Tecrübeli çalıştırıcı her konuyu masaya yatırırken, birçok itirafta da bulundu.

Obradovic'in yazısından satırbaşları şöyle:

-Oyuncularımla ilgilenirken, hatırlanacak tek bir şey vardı: Hepimiz birer insanız! Onlara her zaman saygı göstermeye çalışırım. Eğer hayatlarında bir problemleri varsa yardıma hazır olduğumu biliyorlar. Hayatımdaki en iyi arkadaşlarım benim oyuncularımdır.

-Koç olarak, oyuncularınızı tanımanız gerekiyor. Benchteyken, tüm oyuncularınızın nasıl olduğunu anlamalısınız. 12 farklı karakter var ve herkes aynı durumda aynı tepkiyi vermez. Birine karşı sert, diğerine yumuşak olmanız gerekir. En önemli şey, anlamalarıdır.

-Biliyorum ki zaman zaman sınırı aşıyorum. Fakat bunu yaptığımda, özür dilemekle ilgili bir sorunum yok. Oyuncuma şunu söylüyorum: 'Tamam, yanlış bir adım attım. Beni tanıyorsun ve bunu bilerek yapmadığımı biliyorsun. Yalnızca anlık bir şeydi ve özür dilerim.'

-Oyuncularım benim karakterimi biliyorlar. Direkt bir insanım ve biliyorlar ki hem antrenmanda hem de maçta onlara %100'ümü vermeyi istiyorum. Bunu yapmanın zararı yok. Eğer biri %100'ünü vermezse onlara karşı sert olurum.





İnce çizgi!

- İşimin bir parçası da oyuncularımı baskıdan korumaktır. Özellikle kritik maçlarda oyuncularımı rahatlatmaya çalışırım. Rahat olmalılar ve basketbol oynamayı hatırlamalılar. Ne zaman bir hata varsa, neden olduğunu bilmeyi isterim. Oyuncularınızın aynı hatayı iki kez yapmamasından emin olmalısınız.

-Eğer bencil olan bir oyuncu görürsem, anında reaksiyon veririm. Her oyuncu bilmelidir ki benim takımımda bencil olmak imkansızdır. Tabii ki, bütün oyuncuların hırsları olması önemlidir. Bu iyi bir şey. Fakat hırslı ve bencil olmak arasında ince bir çizgi var. ve bu çizgiyi geçemezsiniz.

'Basketboldan çok soğumuştum' Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Jan Vesely , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Başantrenör Obradovic'in kendisine yeni bir şans tanıdığını ve tekrar basketbolu sevdirdiğini belirten Vesely, "NBA dönemlerimde basketboldan soğumuştum, mutlu değildim. Türkiye 'de yeniden doğdum. Burada gerçekten çok mutluyum' diye konuştu. ]