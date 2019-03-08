Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Hakkında Karar

Cumhurbaşkanı
kararı ile Adana
'nın Ceyhan
ve Manisa
'nın Yunusemre
ilçelerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı
ve Kurtpınarı mahalleleri ile Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere mahallesi sınırları içinde yer alan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Söz
konusu karar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere taşınmaz tahsisi yapılacak.
Cumhurbaşkanı, Adana, Manisa, Güncel
Kaynak: AA