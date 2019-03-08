Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı
kararı ile Adana
ve Manisa
illerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Adana'nın Ceyhan
ve Manisa'nın Yunusemre
ilçelerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Gazetede
yayımlanan kararda, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı
ve Kurtpınarı mahalleleri ile Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere mahallesi sınırları içinde yer alan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.
Yayımlanan karar doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere taşınmaz tahsisi yapılacağı belirtildi. - ANKARA
Cumhurbaşkanı, Manisa, Adana, Güncel
Kaynak: İHA