Bazı Avrupa ülkelerine kargo uçağı ile yardım malzemesi gönderilecek
Bazı Avrupa ülkelerine kargo uçağı ile yardım malzemesi gönderilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçakla Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştırılacak.
08.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:46
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçakla Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova 'ya ulaştırılacak.
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı, Kosova, Avrupa, Genel