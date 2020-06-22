Bazı baro başkanlarının Avukatlık Kanunu'nda değişikliğe karşı başlattığı yürüyüş

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliğe karşı bazı baroların başlattığı yürüyüş konusunda, "Bu bir siyasi tavır değil hukuk mücadelesidir" değerlendirmesinde bulundu.

22.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:49
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliğe karşı bazı baroların başlattığı yürüyüş konusunda, "Bu bir siyasi tavır değil hukuk mücadelesidir" değerlendirmesinde bulundu.
İYİ Parti milletvekilleri Feridun Bahşi ve Ümit Özdağ, bazı baro başkanlarının "Savunma Yürüyüşü" adıyla başlattığı protestoya destek verdi.
Baro başkanlarının güvenlik güçleri tarafından bekletildiği Eskişehir yolu üzerindeki noktada açıklama yapan Bahşi, İYİ Parti olarak yürüyüşü desteklediklerini ve konuyu meclise taşıyacaklarını söyledi.
Bahşi, "Bu hukuksuzluğun zirve yaptığı bir alan. Baro, savunma ve yargının üç ayağından biridir. Savunma artık hukuksuz bir şekilde aklımızın almayacağı kadar çirkin bir şekilde gözaltı uygulamalarıyla engellenmeye çalışılmaktadır." dedi.
Baroların onurlu bir duruş sergileyerek, hukukun üstünlüğü ilkesine inanarak, siyaset üstü bir tavırla başkanlarını Ankara'ya yolladığını söyleyen Ümit Özdağ, "Bu baro başkanları içerisinde AK Parti dahil bütün siyasi partilere oy veren insanlar var. Bu, siyasi bir tavır değil bu bir hukuk mücadelesidir." ifadelerini kullandı.
Zaman zaman arbede yaşandı
Anıtkabir'e gitmek istediklerini belirterek yürüyüşe devam etmek isteyen baro başkanlarına polis, valilik kararıyla yürüyüşün yasaklandığı yanıtını verince arbede yaşandı. Baro başkanları ile önünde bekletildikleri iş merkezinin sahibi arasında da tartışma çıktı.
Güvenlik güçleri, baro başkanlarının bulunduğu alanı otobüslerle çevreleyerek çembere aldı, basın mensuplarını alandan uzaklaştırdı. Bazı baro başkanlarının Avukatlık Kanunu’nda değişikliğe karşı başlattığı yürüyüş

Kaynak: AA

Etiketler: Ümit Özdağ, İYİ Parti, Güncel, Haber

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