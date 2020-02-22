Bazı cam ve cam eşyaları ithalatında gözetim uygulanacak

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, bazı cam ve cam eşyalarında birim gümrük kıymeti belirlendi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "çekme ve üfleme camlar" ve "float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış camlar" için kilogram başına birim gümrük fiyatı 0,5 dolar olarak belirlendi.

"Bazı camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş olanları" ve "emniyet camları" için ise kilogram başına birim gümrük fiyatı 0,7 dolar olarak tespit edildi.

Tebliğ, yayımını takip eden 10. günde yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA