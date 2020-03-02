Haberler » Spor » Bazı Fenerbahçe taraftarları, Ersun Yanal sonrası göreve Yılmaz Vural'ın getirilmesini istedi - Spor

Bazı Fenerbahçe taraftarları, Ersun Yanal sonrası göreve Yılmaz Vural'ın getirilmesini istedi

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yerine gelecek isimler konuşulmaya başlandı. Sarı lacivertli taraftarlar Yılmaz Vural ismini Türkiye gündemine taşıdı.

02.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:10

Süper Lig'de şampiyonluk yolundan uzaklaşan 'de alınan sürpriz karar sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Kupada oynanacak Trabzonspor maçıyla sarı lacivertli takıma veda edecek olan Yanal'ın yerine gelebilecek isimler de şimdiden konuşulmaya başlandı.

SOSYAL MEDYADA YILMAZ VURAL ÇILGINLIĞI

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran Yılmaz Vural'ın adı da Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir kez daha gündeme geldi. Sarı lacivertli taraftarlar Twitter'da Vural için çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

İşte Yılmaz Vural için yapılan paylaşımlardan bazıları;

Bazı Fenerbahçe taraftarları, Ersun Yanal sonrası göreve Yılmaz Vural'ın getirilmesini istedi

Yılmaz Vural, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (25)
BİTLİS:şu adama bir şans verin fenerli değilim ama bir kez büyük takım yönetsin ben başarılı olacağını düşünüyorum.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DELİ DUMRUL:bu saatten sonra kaybedeceğimiz bir şey yok birde onu deneyelim
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:adam lisanslı tek antrenör sezon sonuna kadar şans verilsin :)
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FENERBAHÇEMMMM:illede yılmaz hocaaa
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FATİH:Herkes teknik direktöre bakıyor da asıl iş futbolcularda. Eğer Yılmaz hoca Tolga Ciğerci''den Messi yaratacaksa gelsin
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FB:bırakın bu işleri sosyal medyayla gelen ersun yanal ı gördünüz tek gerçek kurtarıcı aykut kocaman dır
Yayından Kaldır
10 20
Cevap yaz
FORZA BEŞİKTAŞ:YÜRÜ BE !! TAM DESTEK ! :) :)
Yayından Kaldır
15 2
Cevap yaz
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ:süper olur bence
Yayından Kaldır
15 2
Cevap yaz
CON VİK:Ersun gelsin diye ortalığı ayağa kaldıran taraftardan bahsediyoruz :)Ha Yılmaz Hoca gelsin ben de isterim ayrı konu.
Yayından Kaldır
11 2
Cevap yaz
MEHMET A:yılmaz abide var bolluk onunla gelecek şampiyonluk :D
Yayından Kaldır
8 3
Cevap yaz
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın
2.03.2020 11:50:03