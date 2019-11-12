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Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, uygulama imkanı kalmayan veya yürürlükte kalmasına lüzum görülmeyen bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı.

12.11.2019 05:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 05:54Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, uygulama imkanı kalmayan veya yürürlükte kalmasına lüzum görülmeyen bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle, 1982 ile 2011 yılları arasında yayımlanmış 8 genelgenin uygulama imkanı kalmadığı veya yürürlükte kalmasına lüzum görülmediği için yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.
Söz konusu kararla yürürlükten kaldırılan genelgeler şöyle:
1982/61 sayılı şehir içi kısa mesafelere gönderilecek evrak ve dokümanlarla ilgili genelge, 1987/4 sayılı öğrenci kredileri ile ilgili genelge, 1994/22 sayılı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin genelge, 1997/40 sayılı fiili ihracatta aranacak belgelere ilişkin genelge, 1999/7 sayılı Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar'daki Müslüman Devlet ve Toplulukları ve diğer Türk ve kardeş topluluklarla çeşitli alanlardaki çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki gerekli koordinasyonun sağlanması görevinin Dışişleri Bakanı tarafından yürütülmesine ilişkin genelge, 1999/8 sayılı bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve diğer Türk ve kardeş topluluklar ile çeşitli alanlardaki ilişkilerin sürdürülmesine yönelik koordinasyon için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurullar oluşturulmasına ilişkin genelge, 1999/61 sayılı ofset uygulamalarına ilişkin genelge, 2011/11 sayılı İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulunun kurulmasına ilişkin genelge.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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