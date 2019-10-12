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Bazı kauçuk ürünlerinin ithalatında gözetim uygulanacak

Bazı kauçuk ürünlerinin ithalatı gözetime tabi tutulacak.

12.10.2019 09:02Bazı kauçuk ürünlerinin ithalatında gözetim uygulanacak
Bazı kauçuk ürünlerinin ithalatı gözetime tabi tutulacak.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, "sadece metalla takviye edilmiş" şeklinde tanımlanan kauçuk ürünlerin ithalatında, kilogram başına 6 dolarlık gözetim uygulanacak.
Gözetim belgesine ilişkin başvurular, elektronik imzayla yapılacak. Söz konusu belge de elektronik ortamda düzenlenecek ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulacak.
Gözetim belgelerinin geçerlilik süresini 6 ay ile sınırlandıran tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Ekonomi

Kaynak: AA

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