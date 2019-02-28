Bazı Kürk Çeşitlerinde ÖTV Sıfırlandı

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) ile dabaklanmış veya aprelenmiş kürklerde (baş, kuyruk, pençeler ve diğer parçalar dahil) daha önce yüzde 20 olarak uygulanan ÖTV oranı sıfıra indirildi.

DİĞER ÜRÜNLERDE ÖTV YÜZDE 25 OLDU

Kürkler ve taklit kürkler ile bunların mamüllerinde (bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç) ise ÖTV oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Kaynak: AA