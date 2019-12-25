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Bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerini TSE yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 7 farklı kalemdeki ölçü ve tartı aletlerinin muayene işlemi,1 Ocak'tan 2020'den itibaren Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacak.

25.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:32 Bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerini TSE yapacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 7 farklı kalemdeki ölçü ve tartı aletlerinin muayene işlemi,1 Ocak'tan 2020'den itibaren Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince yapılan 7 farklı kalemdeki 285 bini akaryakıt ve LPG sayacı olmak üzere 350 bin ölçü veya tartı aletinin muayenesinin artık TSE tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği'nin 11 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandığına işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:
"Bu düzenlemeyle akaryakıt ve LPG sayaçları, 2000 kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri ve 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri ile demir yolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayene işlemlerinde bir devir söz konusu oldu."
Kredi kartıyla ödenebilecek
1 Ocak itibarıyla söz konusu muayene işlemlerine ilişkin başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği, muayene ücretlerinin başvuru sırasında kredi kartı veya havale yöntemiyle ödenebileceği bildirildi.
Açıklamada, düzenlemeden yaklaşık 12 bini akaryakıt istasyonu, 13 bini de tartı kullanıcısı olmak üzere 25 bin kullanıcının etkileneceği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Yeni uygulama bağlamında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin arasında bir protokol imzalandı. 2020 yılı itibarıyla muayenesi TSE tarafından yürütülecek ölçü ve tartı aletleriyle ilgili tüm süreçler, bu protokol doğrultusunda gerçekleştirilecek."

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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