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Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı

Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatında tarife kontenjanları tespit edildi.

31.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:22 Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı
Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatında tarife kontenjanları tespit edildi.
Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek karara göre, bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatında 15 Şubat 2021'e kadar geçerli olmak üzere tarife kontenjanı belirlendi.
Söz konusu ürünler arasında özellikleri belirlenmiş hidrokarbon, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, bazı akümülatör çeşitleri, katalizör, reçine asitleri, kompresör gibi maddeler ve araçlar bulunuyor.
Öte yandan, söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin iki ayrı tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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