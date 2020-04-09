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Bazı taşınmazların kamulaştırılması kararı

Enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

09.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:20
Bazı taşınmazların kamulaştırılması kararı
Enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 11 enerji nakil hattının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Öte yandan, Tayakadın rüzgar enerji santralinin yapımı amacıyla Çatalca ilçesi Binkılıç mahallesinde yer alan ve parsel numaraları 2845, 2846, 2854, 2855 olan taşınmazların, tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Elektrik Dağıtım, Ekonomi
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