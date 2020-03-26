Bazı tütün ürünleri ve kolalı gazozlarda ÖTV oranları artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e, kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı tutarı ise yapılan değişiklikle yüzde 35'e yükseltildi

Kaynak: Dunya.com