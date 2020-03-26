Bazı tütün ürünleri ve kolalı gazozlarda ÖTV oranları artırıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e, kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı tutarı ise yapılan değişiklikle yüzde 35'e yükseltildi.
26.03.2020 08:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:25
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e, kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı tutarı ise yapılan değişiklikle yüzde 35'e yükseltildi
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi