Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bazı umrecilerin testleri pozitif çıktı, tahliye işlemi durduruldu

UMRE dönüşü Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yurda yerleştirilen 3 bin 135 kişiden bazıları, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ambulanslarla hastaneye götürüldü.

29.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:54
Bazı umrecilerin testleri pozitif çıktı, tahliye işlemi durduruldu
UMRE dönüşü Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde yurda yerleştirilen 3 bin 135 kişiden bazıları, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ambulanslarla hastaneye götürüldü. Bunun üzerine, bugün 14 günlük karantina süresi dolan umrecilerin tahliyeleri de durduruldu.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, 15 Mart'ta umreden Ankara'ya gelen 3 bin 135 kişi Gölbaşı ilçesindeki yurtlarda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresinin ardından umrecilerin bugün tahliye edilmesi planlandı. Fakat, yapılan testler sonucu bazı umrecilerin testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu kişiler yurtlara gelen ambulanslar ile art arda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaşanan bu gelişme sonrası karantina süresi dolan, 112 otobüs ve 6 uçak ile memleketlerine gönderilmeyi bekleyen kişilerin bugün tahliye edilmeyeceği öğrenildi.


- Ankara
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ankara, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bazı umrecilerin testleri pozitif çıktı, tahliye işlemi durduruldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İBB, bu kare için ’provokasyon’ dedi, istatistikleri paylaştı Haberler
İBB, bu kare için "provokasyon" dedi, istatistikleri paylaştı
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı Haberler
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
THY’nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu Haberler
THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti Haberler
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul’un göbeğinde halay çektiler Haberler
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul'un göbeğinde halay çektiler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı’na virüs mesajı yolladı Haberler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na virüs mesajı yolladı
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haberler
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:10: Malatya'da 2 mahalle karantinaya alındı - Haber 19:10: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür - Haber 19:10: Turizm merkezlerinin yer aldığı Muğla'ya girişlerde sıkı denetim - Haber 19:10: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi - Haber 19:09: Çanakkale'de bir köye koronavirüs karantinası - Haber 18:37: Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:02: İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti - Haber 17:24: Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti - Haber 17:03: İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor - Haber 16:24: İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı - Haber