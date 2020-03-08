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Bazı ürünlerde CIF değeri değişti

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

08.03.2020 10:11
Bazı ürünlerde CIF değeri değişti
Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi
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