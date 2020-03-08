Bazı ürünlerde CIF değeri değişti
Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
08.03.2020 10:11
Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Bazı ürünlerde CIF değeri değişti
Etiketler : Ekonomi
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