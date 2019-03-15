Bazıları Kullandım Bitti, Diğerleri Çöpe! Mart 2019 Kullandıklarım

İsraf! O kadar dikkat ediyorum yine de oluyor işte. Bir kadının neden 3-4 çeşit fondöteni olur? İçerinden en az biri bitmeden KULLANIM TARİHİ BİTTİĞİ İÇİN çöpe gidecektir. Biten kozmetikler var, banyo kapısı arkasında bir poşete doldurup poşet doldukça video çekip anlatıyorum. İçerinde özenip aldıklarım, çok memnun olduklarım hayal kırıkıklarım da var. En çok da kullanım süresi dolduğu için çöpe attıklarıma üzülüyorum. Bu tüketim nefsi acayip bir şey. Likit ruju alırken kaç ay içinde bunun son kullanma tarihi dolacak bakmıyoruz. Sonra, daha ürün yarı yarıya doluyken bakıyorsunuz ki artık kullanılmaz hale gelmiş. Onca emek ve para çöpe gidiyor. Üzülüyorum. Keşke gramajları daha ufak yapılsa bu kozmetikler... Size bir fikir vermesi amacıyla çekiyorum. Mart ayında çöpe gidenlerin listesi:
Videodaki Ürünler:
Avon Göz kapağı Primer
Rimmel Match Perfection Concealer
BB Crem Aliexpress Maria Ayora
Flor Mar mat fondöten
SanDa Wha BB cream
Catrice HD lıquid Coverage
NYX Eye Shadow Base
Camuflage Cream Shiseido
39 SPF stick fondöten
Skin 79 BB Cream Vanilla
Uso Cosmetics Kadın Parfümü No 102
Mystery Parfüm
China Glaze oje 056 Drastic
Gabrini Kırmızı oje
Varolaga Kuşburnu Çekirdeği Yağı
Shiffa Home üzüm çekirdeği yağı
Hc Care tonik Rejuvenating Yves Rocher
Maskara Vertige Longueur
Isana Alın kırışık Maskesi
Isana göz altı maskesi
Janssen Contour Booster Ampul
ThermaLife argan Sabun
Dalan Duş jeli
Siveno Doğal Şampuan Fitoterapy
RL tekli takma kirpik
Domol ıslak mendil Madame Coco
Aloe vera Maske Neutrogena
Bez maske ageless
Lap Therapy Cilt Aydınlatıcı Ampullü Maske
Organique Calming Algae mask
Isana Anti Falten Q10 maske
Missha cho bo yang BB krem
Genel
Kaynak: Youtube