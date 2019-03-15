15 Mart 2019, 13:15
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Bazıları Kullandım Bitti, Diğerleri Çöpe! Mart 2019 Kullandıklarım

İsraf! O kadar dikkat ediyorum yine de oluyor işte.

İsraf! O kadar dikkat ediyorum yine de oluyor işte. Bir kadının neden 3-4 çeşit fondöteni olur? İçerinden en az biri bitmeden KULLANIM TARİHİ BİTTİĞİ İÇİN çöpe gidecektir. Biten kozmetikler var, banyo kapısı arkasında bir poşete doldurup poşet doldukça video çekip anlatıyorum. İçerinde özenip aldıklarım, çok memnun olduklarım hayal kırıkıklarım da var. En çok da kullanım süresi dolduğu için çöpe attıklarıma üzülüyorum. Bu tüketim nefsi acayip bir şey. Likit ruju alırken kaç ay içinde bunun son kullanma tarihi dolacak bakmıyoruz. Sonra, daha ürün yarı yarıya doluyken bakıyorsunuz ki artık kullanılmaz hale gelmiş. Onca emek ve para çöpe gidiyor. Üzülüyorum. Keşke gramajları daha ufak yapılsa bu kozmetikler... Size bir fikir vermesi amacıyla çekiyorum. Mart ayında çöpe gidenlerin listesi:

Videodaki Ürünler:

Avon Göz kapağı Primer

Rimmel Match Perfection Concealer

BB Crem Aliexpress Maria Ayora

Flor Mar mat fondöten

SanDa Wha BB cream

Catrice HD lıquid Coverage

NYX Eye Shadow Base

Camuflage Cream

Shiseido 39 SPF stick fondöten

Skin 79 BB Cream Vanilla

Uso Cosmetics Kadın Parfümü No 102

Mystery Parfüm

China Glaze oje 056 Drastic

Gabrini Kırmızı oje

Varolaga Kuşburnu Çekirdeği Yağı

Shiffa Home üzüm çekirdeği yağı

Hc Care tonik Rejuvenating

Yves Rocher Maskara Vertige Longueur

Isana Alın kırışık Maskesi

Isana göz altı maskesi

Janssen Contour Booster Ampul

ThermaLife argan Sabun

Dalan Duş jeli

Siveno Doğal Şampuan Fitoterapy

RL tekli takma kirpik

Domol ıslak mendil

Madame Coco Aloe vera Maske

Neutrogena Bez maske ageless

Lap Therapy Cilt Aydınlatıcı Ampullü Maske

Organique Calming Algae mask

Isana Anti Falten Q10 maske

Missha cho bo yang BB krem Genel
Kaynak: Youtube