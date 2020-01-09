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BB Erzurumspor: 4-0

Antalyaspor, TFF 1'inci Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

09.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:30BB Erzurumspor: 4-0

, TFF 1'inci Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Antalya'da Regnum Carya sahasında oynanan karşılaşmaya kırmızı beyazlılar; Ferhat, Bünyamin, Celustka, Chico, Kudryashov, Yekta, Ufuk, Amilton, Chahechouhe, Doğukan ve Gustavo ilk 11'i ile çıktı. Antalyaspor, karşılaşmanın 16 ve 20'nci dakikalarında Amilton Minvervino'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarının bitimine 2 dakika kala Gustavo Blanco'nun golü, devrenin skorunu ilan etti: 3-0.Mücadelenin ikinci yarısında Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna; Mukairu, Serdar, Halil İbrahim, Erman, Harun Alpsoy, Fredy, Mikail ve Berkay Fındık'a şans verdi. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında Paul Mukairu attığı golle skoru 4-0'a getirdi. 90 dakika bu sonuçla tamamlandı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor, Antalya, Spor

Kaynak: DHA

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