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BB Erzurumspor'a destek yağdı

Erzurumlu TV programcısı Acun Ilıcalı'nın gerçekleştirdiği canlı yayında BB Erzurumspor'a destek yağdı.

22.08.2019 12:56 BB Erzurumspor'a destek yağdı
Erzurumlu TV programcısı Acun Ilıcalı'nın gerçekleştirdiği canlı yayında BB Erzurumspor'a destek yağdı.

Erzurum'un uydudan yayın yapan televizyonu Kardelen TV'den canlı olarak yayınlanan programda Acun Ilıca'nın BB Erzurumspor'a destek programına katılan işadamları, STK yöneticileri ve kulüp başkanları BB Erzurumspor'a adeta destek yağdırdılar.

SMS kampanyasının yanı sıra programda forma satışı yapıldı. 125 bin 600 formanın satıldığı program gece geç saatlere kadar devam etti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcanın sunuculuğunu gerçekleştirdiği programa Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, İbrahim Aydemir, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, İlçe Belediye başkanları, BB Erzurumspor Teknik heyeti, futbolcular, bürokratlar, STK başkanları, taraftarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Program sonunda Acun Ilıcalı, BB Erzurumspor"a destek sağlayan herkese teşekkür ederek, "Erzurum'da olmaktan ve bu gurur gününü yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Erzurumlu olmaktan onur duyuyorum. Böyle bir teklifi aldığım zaman hiç düşünmeden kabul ettim. İnşallah BB Erzurumspor yeniden süper lige yükselecek ve hak ettiği yerde olacak" diye konuştu.

Program sonunda Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehnir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş tarafından Acun Ilıcalı'ya hediye takdimi yapıldı. - ERZURUM

Acun Ilıcalı, TV, Spor

Kaynak: İHA

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