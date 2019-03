Bb Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: "Galatasaray'ı Yenmemiz Gerekirdi"

Kaynak: İHA

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Galatasaray 'a karşı iyi mücadele ettiklerini fakat galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Eminevim Şirketler Grubu ile yaptığı göğüs sponsorluğu imza töreninde konuşan Başkan Hüseyin Üneş, Galatasaray'a karşı galip gelemedikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, " Her iki takım için de inanılmaz önem arz eden, hem üst sıraları hem alt sıraları ilgilendiren bir maçtı. Kaybeden çok şeyi kaybedecekti, üst sıralardaki makas daha da açılacaktı ve öyle de oldu. Biz de kaybettiğimiz takdirde daha fazla üzülecektik. Kazanmak için yönetimin maç öncesinde elinden geleni yaptığına herkes emin olsun. Kamuoyunun ne dediğine bakınca herkes Erzurumspor'un iyi mücadele ettiğini söylüyor. Ama futbol skor odaklı, her halükarda bizim içeride Galatasaray'ı yenmemiz gerekti. Biz bu krediyi daha önceki maçlarda tükettik. 7 hafta geride kaldı, 6 puan aldık. Çok kötü bir başlangıç yaptık. Her ne kadar büyük takımlarla oynamış olsak da bu kabullenecek bir durum değil" dedi.Göğüs sponsorluğu için Eminevim Şirketler Grubu ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirten Üneş, "Sezon başında yaptığımız sözleşme dahilinde reklam organizasyonlarımızı satmıştık. Göğüs reklamını geri aldık ve Eminevim ile anlaştık. Türkiye 'nin en güçlü markalarından birisi tabii Erzurumspor ismiyle bir araya gelince daha güçlü bir ivme kazanacağını düşündük. Emin bey de bizleri heyecanla, mutlulukla karşıladı ve sezon sonuna kadar böyle bir sponsorluk anlaşması yaptık. Biz de Erzurumspor olarak aldığımızın karşılığını misliyle geri verirsek gelecek yıllarda da bu anlaşmanın devam edeceğini düşünüyoruz. Sponsorluk anlaşmamız 1.5 milyon TL'ye oldu. Kazan kazan düşüncesiyle yaptığımız bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.Eminevim Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ise şunları söyledi:"Erzurum bizim bir nevi ikinci vatanımız oldu. Bolu 'da olmamıza rağmen Erzurum'da daha büyük bir yatırım yapıyoruz. Bütün personelimiz dün Galatasaray maçında Erzurumspor'un formasında bizim ismimizi gördü. Böyle genç ve dinamik bir yönetimle böyle bir anlaşma yapmak mutluluk verici. Yönetici arkadaşlarımız Erzurumspor'u istenilen yere çıkaracaklarına inanıyorlar. Böyle kendilerine güvenen yönetime biz de inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Yapılan konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı. - ERZURUM