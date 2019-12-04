Haberler » Spor » BB Erzurumspor - Bursaspor maçının ardından - Spor

BB Erzurumspor - Bursaspor maçının ardından

Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında BB Erzurumspor, sahasında Bursaspor'u 4-2 mağlup etti.

04.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:08BB Erzurumspor - Bursaspor maçının ardından
Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında BB Erzurumspor, sahasında 'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Türkiye Kupası tabii ki önemli ama bizim için lig daha önemli. Daha çok genç oyuncularla 17 kişi geldik. Erzurumspor çok ciddi bir kadro. Şampiyonluğa kurgulanmış. Geçen sezondan kalan oyuncuları var. Bugün ilk yarı itibariyle çok farklı bir skorla ilk yarı bitebilirdi. Daha avantajlı olabilirdik. İkinci yarıya farklı başlayabilirdik. Oyuncu değişiklikleri ile oyuna hükmeden deneyimli oyuncuları alınca skor buraya geldi. Oyun onlara döndü. Erzurumspor'u tebrik ederim" diye konuştu.

Erkan Sözeri: Kazanma alışkanlığımızı devam ettirdik

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, "İki ayaklı bir kupa maçı oynayacağız. İlk ayağını güzel bir sonuçla bitirdik. 4-1 bitirebilirdik. Rehavet oldu. Bu bize pahalıya patladı. Bu tarz maçlarda rehavet olmaz. Maçın başından sonuna kadar iyi oynayan golü kovalayan turu kovalayan biz olduğumuzu düşünüyorum. Hem ligde hem kupada üzerine koyarak gidiyoruz. Bugün daha çok süre almayan oyuncularımıza şans verdik. Takım içerisindeki rekabet ortamı çok iyi. Buda bize başarıyı getiriyor. Zaman zaman tercihlerimiz oluyor. Oyuncularım bugün çok iyi performans ortaya koydular. Daha ikinci maç var. Turu atlamayı hedefliyoruz. Kadro derinliğimiz hem ligi hem kupayı götürebilecek boyutta. Bu soğuk havada taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. En önemlisi de kazanma alışkanlığımızı devam ettirdik. Bu maçı bırakıp hemen Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacağız" dedi. - ERZURUM

Türkiye Kupası, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:40 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Spor
20:38 Trabzonspor: 1-2 - Spor
20:38 Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti - Spor
20:35 Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Trabzonspor: 2 - Spor
20:30 Osmanlıspor'da İsmet Taşdemir dönemi - Spor
19:53 Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor - Spor
19:18 Fenerbahçe, Mario Mandzukic'i transfer etmek istiyor! - Spor
17:46 Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor! - Spor
17:30 Real Betis, Elneny'yi transfer etmek istiyor - Spor
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 20:44:17