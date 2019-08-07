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BB Erzurumspor'da imza günü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, anlaşmaya vardığı 14 futbolcuyla toplu sözleşme imzaladı.

07.08.2019 15:24 BB Erzurumspor'da imza günü
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, anlaşmaya vardığı 14 futbolcuyla toplu sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, imza töreni sonrası 1 milyon SMS kampanyasını başlattı.
TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha önce anlaşmaya vardığı Obertan, Yusuf Emre Gültekin, Tunay Deniz, Osman Çelik, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş, Cenk Ahmet Kılıç, Cem Barlık, Batuhan Altarslan, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Mickael Pote, Mücahit Albayrak ve Batuhan Ünsal için toplu imza töreni düzenledi. Futbolcularla tek tek tokalaşan Başkan Hüseyin Üneş, en doğru transferleri yaparak ligi hazırlandıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk maçını 18 Ağustos'ta oynayacağını hatırlatan Üneş, 12 futbolcuyla yollarını ayırdıklarını, 14 yeni futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Transferin son gününe kadar gelişmeler olabileceğini belirten Başkan Üneş, transferi yüzde 95 oranında tamamladıklarını bildirdi. Stoper, orta saha ve forvet mevkilerine gerekli takviyeyi yaptıklarını vurgulayan Üneş, yeni transferlerin 19.4 milyon lira olan bedellerinin yüzde 33.3'ünü de ödediklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, imza töreni sonrası başlattıkları SMS kampanyasıyla ilgili de bilgi verdi. Hedeflerinin 1 milyon SMS olduğunu belirten Üneş, Erzurumlu Acun Ilıcalı ve Nusret Gökçe'nin de kampanyaya destek vereceklerini kaydetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yeni transferlerden görüntü
Futbolcuların mukavele imzalaması
Başkan ve yönetimin futbolcularla tokalaşması
Başkan Üneş'in açıklamalarından detay



Türkiye Futbol Federasyonu, Yusuf Emre Gültekin, Spor

Kaynak: DHA

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