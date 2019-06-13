13.06.2019 17:24
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BB Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer dönemi

BB Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor, yeni sezon için Ümit Milli Takımı'nda Teknik Direktör Vedat İnceefe'nin yardımcısı olarak görev yapan Muzaffer Bilazer'i takım başına getirdi.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor, yeni sezon için Ümit Milli Takımı'nda Teknik Direktör Vedat İnceefe'nin yardımcısı olarak görev yapan Muzaffer Bilazer'i takım başına getirdi.

Yeni sezonda Süper Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor, yeni teknik direktörünü buldu. Mavi-beyazlılar, Ümit Milli Takımı'nda Teknik Direktör Vedat İnceefe'nin yardımcısı olarak görev yapan Muzaffer Bilazer ile anlaştı. Takımın başına Muzaffer Bilazer'i getiren Erzurum ekibinde, basın sözcüsü Ahmet Dal tarafından yapılan açıklamada sözleşmenin sezon sonuna kadar olduğu açıklandı. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Vedat İnceefe, Erzurumspor Kulübü, Spor

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