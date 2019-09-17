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BB Erzurumspor'da Osman Özköylü dönemi

BB Erzurumspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Özköylü 2017-2018 sezonunda da BB Erzurumspor'u çalıştırmıştı.

17.09.2019 14:50BB Erzurumspor'da Osman Özköylü dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Özköylü ile varılan anlaşmanın detaylarına ilişkin daha sonra kamuoyuna bilgi verileceği aktarıldı.

İşte Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım;

Osman Özköylü, 2017-2018 sezonunda da Erzurumspor'u çalıştırmıştı. Özköylü, 3 Ağustos 2017 tarihinden başladığı görevinden 8 Kasım 2017 tarihinden ayrılmıştı.

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Erzurumspor Kulübü, Osman Özköylü, Spor

YORUMLAR(4)
VEYSEL:bir Erzurumlu olarak sevindim Osmanlısporu süper lige çıkarmıştı
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DADAŞ:gel gel dolapta kıyma var yersen :))
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SENLE ÇALIŞMAYAN TAKIM KALDI MI ACEP:bir yılda ardarda 4-5 takım değiştiren teknik adam candır. osman özkahya da onların başındadır
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ALİ:ben olsam dönmezdim
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