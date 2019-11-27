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BB Erzurumspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor, Erzurumspor Tesisleri'nde 13. haftada Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

27.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:43BB Erzurumspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor
TFF 1. Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor, Erzurumspor Tesisleri'nde 13. haftada Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-Beyazlılar, Teknik direktör Erkan Sözeri, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmana sakatlığı devam eden Oltan Karakullukçu katılmadı.

Osmanlıspor maçının Eskişehirspor maçı gibi çok önemli olduğunu ifade eden Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Tek hedefimiz her oynayacağımız final maçında puanlar alarak zirve yarışını sürdürmek. Takımdaki moral, motivemiz çok güzel. Cumartesi günü taraftarlarımızın coşkulu tezahüratı karşısında oyuncularımızın güzel futbol oyunu ile üç puanı alarak zirve çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." Dedi. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: İHA

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