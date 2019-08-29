Haberler» Spor» Haber

BB Erzurumspor'da parola üç puan

TFF 1.lig'de Cumartesi günü Boluspor'u konuk edecek olan BB Erzurumspor, Teknik Direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

29.08.2019 10:04 BB Erzurumspor'da parola üç puan
TFF 1.lig'de Cumartesi günü Boluspor'u konuk edecek olan BB Erzurumspor, Teknik Direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Balıkesirspor maçını unuttuklarını belirten BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, "Bu maçta tek düşüncemiz iyi ve güzel futbol ile üç puan alarak ligdeki hedeflediğimiz başarıyı yakalamak istiyoruz. İnşallah taraftarlarımızın desteği ile Boluspor maçımızı galibiyetle tamamlamak istiyoruz" dedi.

Muzaffer Bilazer: "Erzurumspor olarak hedeflerimiz belli. Sahamızda oyuncularımızın gücünü biraz daha yukarı çekip bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Erzurumspor, kazandıktan sonra da adım adım ilerleyerek hedeflediği yerde bu ligi bitirecektir. Bu kulüp ve şehir, çok daha zor günler yaşadı ve bunun altından kalktı. Bugün de bunun altından kalkacaktır" diye konuştu.

Mavi-Beyazlılar, Kazım Karabekir Stadyumunda akşam yaptığı antrenmanda ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü. 5'e 2 top kapma oyunundan sonra, taktiksel ağırlıklı çift kale çalışmasıyla tamamladı.

Antrenmanı BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izledi. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:30   Tff yönetim kurulu üyesi ismail erdem: temennimiz temiz bir lig
11:29   İsmail Erdem: Temennimiz temiz bir lig
11:29   Milli tekvandocular madalya hedefine kilitlendi
11:29   Serena Williams ve Novak Djokovic üçüncü turda
11:26   Kayseri Basketbol sporcuları sağlık kontrolünden geçirildi
11:19   Müdür Vekili, Avrasya ve Balkan Wushu Kungfu Şampiyonu oldu
11:18   Manisa fk'da umut son anda ikna edildi