BB Erzurumspor'dan Ayrılan Mehmet Özdilek: Beşiktaş İçin Hazırım

Spor Toto Süper Lig ekibi BB Eruzurmspor ile yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Özdilek, Beşiktaş'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ İLE FUTBOLA ADIM ATTIM"

Beşiktaş divan kurulu üyesi de olan Özdilek,"Bugün itibariyle Beşiktaş teknik direktörlüğü konusunda yorumda bulunmayı çok doğru bulmuyorum; fakat bir gerçek var: Ben 1987-88 sezonunda Beşiktaş takımında futbol kamuoyuna adım attım." dedi.

"ZAMANI GELİNCE DAHA NET KONUŞACAĞIM"

Özdilek, "Bugüne kadar da armayı hem saha için hem de saha dışında taşımaktan gurur duyduk. Bizi Beşiktaş teknik direktörlüğüne layık görüyorlarsa ben hazırım. Beşiktaş bizim için çok farklıdır. Zamanı gelince daha net konuşacağım. Bir teveccüh var. Bu teveccühü gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(Ajansspor)