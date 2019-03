Bb Erzurumspor - Galatasaray Maçının Ardından (1)

Kaynak: DHA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 biten BB Erzurumspor maçındaki oyunu ve mücadeleyi beğenmediğini söyledi. Mehmet hoca ve oyuncularını tebrik eden Terim, "Skoru iki puan kaybı olarak görüyorum. Oyundan da mücadeleden de memnun değilim. Kazanabilirdik, sonunda kaybedebilirdik. Hiç daha kaleye gelmemişken eğer gol yerseniz oyun anlayışınız, geriye düştükten sonra sadece oyun anlayışınız değil başka şeyler de değişiyor. Zamanında golü bulduk ama golden sonrasını getiremedik, Maçı 2-1 kazansaydık da oyundan, mücadeleden memnun olmadığımı söyleyecektim" dedi.Maç saatiyle ilgili yaşanan tartışmalara da değinen Terim, "Bizim adımıza hiçbir münakaşa yaşanmadı. Olayı başka yere çekmenin bir manası yok. Yani federasyonun her verdiği karar doğru mu? Buna çok itiraz ettiniz, bunu anlamadım. Erzurum'da sabah, akşam, öğlen oynadık, oynamaya devam edeceğiz. Ama birden bire herhalde hoşlarına gitti. Sahanın orta kısımları fena değildi, kale önleri kötüydü. Hava da, saha da oynamaya elverişliydi. Biz kulüp olarak saat değişikliği olursa daha mantıklı olur dedik. Yoksa şu münakaşayı yapanlar veya altını ısıtanlar bizim iki gün sonra, 48 saat sonra gelirken Avrupa'dan dönüp maç oynadığımız saatleri yapmıyorlar. Erzurum'la, Erzurumspor'la, sahayla işimiz yok. tam tersi her sahada oynarız, kaybedersek tebrik eder gideriz" diye konuştu.Liderle puan farkının açılmasının da önemli olmadığını belirten Terim, 8 de kapanır 18 de kapanır" dedi.Diagne'nin adaptasyon sürecinde olduğunu ifade eden Terim, "Sakatlıktan çıktı. Puan kayıplarında oyuncu kaybedenlerden değiliz, puanı kaybederiz ama oyuncuları kaybetmeyiz. Diagne de başkası da bizim oyuncumuzdur. İyi oynamamış olabilir. Daha çok maçımız var, onlar da oynayacaklardır" diye konuştu.ÖZDİLEK: ÜÇ PUANI KAYBETTİK, ÜZÜNTÜLÜYÜZBB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise üç puanı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Kazanabilecek kadar oynadıklarını vurgulayan Özdilek, konuşmasında şunları ifade etti: "Her iki takımın da üç puana ihtiyacı vardı. Oyun çok dengeli başladı. Öne geçmek bizi moral açısından yukarı taşıdı. İlk devre oyunun büyük bölümünde üstün olan bizdik. Rakibin pozisyonu yok, ilk devre sonunda soyunma odasına moralli girdik. İkinci yarının başı itibarıyla Galatasaray'ın oyunsal anlamda etkili oyuncuları vardı. İkinci yarının 15 dakikasında basit top kayıpları yaptık. Çıkışlarda, paslarda doğru tercihler yapamadık, sahamıza hapsolduk ve golü yedik. 1-1'den sonra açıkçası 60'ıncı dakikadan sonra karambol olsun, şut olsun, pozisyon olsun rakibin çok üzerinde oyun ortaya çıkardık. Rakibe çok alan bırakmadan kompakt oynamaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Gönül isterdi ki üç puanla taçlansın, bunu başaramadık.""38-39 PUAN LİGDE BIRAKIR"Basın toplantısında kalan 10 haftada planları ve puan hedefleri sorulan Özdilek, "Daha 10 hafta var. Uzun periyot olduğunu düşünüyorum. Son 5 yılı araştırdık. Takımlar 37 puanla kurtulmuş. Biz belki bunu daha yukarıda düşünüyoruz. Bu planlamayı yaparken rakiplerin müsabakaları, şampiyonluk yolundaki takımlarla oynayacakları maçları, kendi ayarındaki takımlarla müsabakaları gibi birçok değerlendirmeyi yaparken biz kendi penceremizden bakıyoruz. Neler yapabiliriz diye. Bizi diğerlerinin ne yaptığı ilgilendirmiyor. Bizim planlamamız 38-39 puan gibi. Bu planlama bizi ligde bırakacaktır" diye konuştu.Özdilek, oyundan çıkan Egemen'in son durumunun yarın belli olacağını, oyuncunun fedakarca oynadığını sözlerine ekledi.