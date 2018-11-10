10 Kasım 2018, 18:35
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Bb Erzurumspor - Göztepe: 2-1

Bb Erzurumspor - Göztepe: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor, evinde ağırladığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Erzurum ekibi ligde teknik direktör Mehmet Özdilek'le hiç kaybetmezken 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'de BB Erzurumspor, İzmir ekibi Göztepe'yi Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda ağırladı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında İbrahim Akdağ'ın attığı golle öne geçen Erzurumspor ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı. İkinci yarının henüz başında ise Taylan 53. dakikada Göztepe filelerini havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. 90+4'te Yasin Öztekin takımının tek golünü kaydetse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi BB Erzurumspor oldu.
Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 11'e yükseltirken Göztepe 18 puanda kaldı.
Mehmet Özdilek'li Erzurum hiç kaybetmedi
BB Erzurumspor, 1 Ekim'de sözleşme imzalayan teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde hiç kaybetmezken 5 maçta 2. galibiyetini aldı. Özdilek'in 3 maçı da berabere bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Özer Hurmacı'nın pası ile ceza yayı sağ tarafında topla  buluşan Taylan Antalyalı'nın şutunda, top az farkla direğin üzerinden dışarı  çıktı.
23. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada topu uzak  direkte kontrol eden Halil Akbunar'ın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direğin  yanından auta gitti.
28. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah  Başsan'ın pası ile topla buluşan İbrahim Akdağ, ceza yayına topla hareketlendi.  Uzak mesafeden topa sert vuran İbrahim, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un  üstünlüğüyle sona erdi.
46. dakikada ceza yayı sol çaprazına topla giren Taylan Antalyalı'nın  şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
53. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, skoru 2-0 yaptı. Özer  Hurmacı'nın ara pasıyla ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Emrah Başsan'ın  son çizgiye inerek yaptığı ortada Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı ağlarla  buluşturdu: 2-0.
69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sunu'nun şutunda,  kaleci Beto sağ köşeye uzanarak topu kontrol etti.
85. dakikada ceza yayının sol tarafından serbest vuruş kullanan Yasin  Öztekin'in doğrudan kaleye gönderdiği topu, kaleci Sehic sağ köşeye uzanarak  çıkardı.
90 3. dakikada Göztepe farkı bire indirdi. Sağ çaprazda topla buluşan  Halil Akbunar'ın ortasında kaleci Sehic'i geçen topu  Yasin Öztekin, kafa  vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir  
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Acka, Egemen Korkmaz, Leo,  Sunu, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Kone), Özer Hurmacı (Dk. 89 Tshabalala), Emrah  Başsan (Dk. 77 Khubulov), Auremir, İbrahim Akdağ, Scuk 
Göztepe: Beto, Titi, Gassama, Berkan Emir, Kadu, Borges (Dk. 82 Samed  Ali Kaya), Halil Akbunar, Castro, Poko (Dk. 63 Alpaslan Öztürk), Yasin Öztekin,  Jerome (Dk. 63 Cikalleshi)
Goller: Dk. 28 İbrahim Akdağ, Dk. 53 Taylan Antalyalı (Büyükşehir  Belediye Erzurumspor), Dk. 90 3 Yasin Öztekin (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 33 Taylan Antalyalı, Dk. 45 Sunu (Büyükşehir  Belediye Erzurumspor), Dk. 33 Borges, Dk. 66 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

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