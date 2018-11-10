Bb Erzurumspor - Göztepe: 2-1

28. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın pası ile topla buluşan İbrahim Akdağ, ceza yayına topla hareketlendi. Uzak
mesafeden topa sert vuran İbrahim, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
46. dakikada ceza yayı sol çaprazına topla giren Taylan Antalyalı'nın şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
53. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, skoru 2-0 yaptı. Özer Hurmacı'nın ara pasıyla ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Emrah Başsan
'ın son çizgiye inerek yaptığı ortada Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sunu'nun şutunda, kaleci Beto
sağ köşeye uzanarak topu kontrol etti.
85. dakikada ceza yayının sol tarafından serbest vuruş kullanan Yasin Öztekin'in doğrudan kaleye gönderdiği topu, kaleci Sehic sağ köşeye uzanarak çıkardı.
90 3. dakikada Göztepe farkı bire indirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın ortasında kaleci Sehic'i geçen topu Yasin Öztekin, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Acka, Egemen Korkmaz
, Leo, Sunu, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Kone), Özer Hurmacı (Dk. 89 Tshabalala
), Emrah Başsan (Dk. 77 Khubulov), Auremir, İbrahim Akdağ, Scuk
Göztepe: Beto, Titi, Gassama, Berkan Emir, Kadu, Borges (Dk. 82 Samed Ali Kaya
), Halil Akbunar, Castro, Poko (Dk. 63 Alpaslan Öztürk
), Yasin Öztekin, Jerome (Dk. 63 Cikalleshi)
Goller: Dk. 28 İbrahim Akdağ, Dk. 53 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90 3 Yasin Öztekin (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 33 Taylan Antalyalı, Dk. 45 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 33 Borges, Dk. 66 Alpaslan Öztürk (Göztepe)