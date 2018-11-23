Bb Erzurumspor ile Antalyaspor, Süper Lig Tarihinde İlk Kez Karşı Karşıya Gelecek

23 Kasım 2018 Cuma 11:55



23 Kasım 2018 Cuma 11:55

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Erzurum'un 1968 yılında kurulan ve 3 yıl Süper Lig'de mücadele eden temsilcisi Erzurumspor ile Antalyaspor 1998-2001 sezonları arasında 6 karşılaşma oynamış, maçların 4'ünü 1-0'lık skorlarla Antalyaspor kazanmış, iki karşılaşmayı ise Erzurumspor 4-0 ve 2-1'lik skorlarla üstün tamamlamıştı.TEK RESMİ MAÇ VARErzurumspor'un 2001 yılında küme düşmesinin ardından kentin takımı 2010 yılında kurulan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor oldu. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ise Antalyaspor ile ilk kez Süper Lig mücadelesi verecek. İki takım daha önce sadece Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş, Antalya'da oynanan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazanarak kırmızı beyazlıları kupanın dışında bırakmıştı.ANTALYA'DAN 3 İSİMİki takım arasında 25 Eylül 2014 tarihinde oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında Antalyaspor'un kadrosunda bulunan Lokman Gör ile Emrah Başsan maçın yedekleri arasında yer almış ancak oyuna girmemişti. Bu iki futbolcu bu hafta BB Erzurumspor'un başarısı için ter dökecek. Antalyaspor'da 5 yıl teknik direktörlük yapan Mehmet Özdilek de bu kez Erzurum ekibinin başarısı için takımını sahaya sürecek. - ERZURUM