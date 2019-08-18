BB Erzurumspor - İstanbulspor: 2-2

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Oğuz Terzi (xx), Anıl Usta (xx)

BB. ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Mehmet Murat (x), Aykut (xx), Hakan (xx), Hasan (xx), Jasmin Scuk (xx) (Dk. 46 İbrahim Akdağ xx), Taylan (xxx) (Dk. 83 Oltan x), Osman (xx), Emrah (xxx), Sunu (x) (Dk. 45 Muhammed Rashad xx), Pote (xx).

İSTANBULSPOR: M. Alperen (xx) - Wellington (xx), Eslem (x) (Dk. 68. Yunus Emre x), Ali (xx), Muhammed Enes (x) (Dk. 56 Kağan Miray x), İbrahim Yılmaz (xx), Onur (xx), Aldın Cajic (x) (Dk. 88 Ali Aytemur x), Patrick (xx), Muhsin (xxx), Tuncer (xx)

GOL: Dk. 52 Taylan, Dk. 67 Emrah (BB Erzurumspor) - Dk. 6 - Dk. 34 Muhsin (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Aykut, İbrahim Akdağ, Mücahit (yedek kulübesinde) (BB Erzurumspor) - Wellington, İbrahim Yılmaz, Onur, Eslem, Kağan Miray (İstanbulspor)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF Birinci Lig'deki ilk maçında evinde İstanbulspor'u konuk etti. İlk yarıyı İstanbulsporlu Muhsin'in 6 ve 34'ncü dakikalarda attığı golle 2-0 yenik kapatan mavi beyazlılar, ikinci yarıda Taylan ve Emrah'ın golleriyle eşitliği sağladı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

6'ncı dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta sağ kanattan ceza alanına giren Muhsin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

34'üncü dakikada Muhsin, takımının ikinci golünü attı. Muhammed Enes'in pasıyla topla buluşan Muhsin ceza alanına girerken sert vurdu. Top, Sehic'in yanından ağlara gitti: 0-2.

İlk yarı İstanbulspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada BB. Erzurumspor'un kazandığı serbest vuruşu Emrah kullandı. Taylan, ceza alanında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

67'nci dakikada ceza alanı önünde Taylan'ın düşürülmesiyle kazanılan faul atışını kullanan Emrah'ın sert şutu ağlarla buluştu: 2-2.

Bu dakikadan sonra her iki takımın gol için atakları sonuç getirmeyince 90 dakika 2-2 sona erdi.