BB Erzurumspor maçından notlar

Beşiktaş ideal kadrosuyla sahada

- Beşiktaş'ta tandem değişti

- Douglas yedek kulübesinde

- Karius'a tepki

- Tribünler boş kaldı

Beşiktaş taraftarından oyunculara mesaj

Olgucan KALKAN/ - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Serkan Tokat düdük çaldı. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Kupa maçının ilk ayağında rakibine 3-2 mağlup olan siyah beyazlılar, ideal kadrosuyla sahada yer aldı. Abdullah Avcı, hafta sonunda Demir Grup Sivasspor'a kaybedilen maçın kadrosunda 4 değişikliğe gitti. Avcı; Vida'nın yerine Enzo Roco, Reboco'nun yerine Diaby, Atiba'nın yerine Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir'i sahaya sürdü.

Kaleyi Karius'a emanet eden Avcı; savunmayı Gökhan Gönül, Enzo Roco, Victor Ruiz ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahayı Elneny ve Oğuzhan Özyakup'tan kuran Avcı, hücum hattının sağında Diaby, 10 numara pozisyonunda Ljajic, sol açıkta ise N'Koudou'ya şans verdi. Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Umut Nayir oldu.

BEŞİKTAŞ İDEAL KADROSUYLA SAHADA

?Kupanın ilk maçında deplasmanda rakibine 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, ideale yakın kadrosuyla sahada yer aldı. Abdullah Avcı; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Victor Ruiz, Mohamed Elneny, N'Koudou ve Ljajic gibi as oyuncularını sahaya sürdü.

BEŞİKTAŞ'TA TANDEM DEĞİŞTİ

Siyah beyazlılarda BB Erzurumspor karşısında stoper tandemi de değişti. Sezon başından beri Vida'nın içinde yer aldığı stoper tandemi, Erzurum karşısında değişti. Vida'yı yedek kulübesine çeken Avcı, savunmanın göbeğinde Roco ve Ruiz ikilisini oynattı. İki oyuncu bu sezon içinde ilk kez birlikte forma şansı buldu. İki oyuncu daha önce Vida'nın yanında değişmeli olarak görev almıştı. Ayrıca savunmada genç oyuncu Erdoğan Kaya da forma şansı bulmuştu.

DOUGLAS YEDEK KULÜBESİNDE

Siyah beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Douglas, Ankaragücü maçında yaşadığı sakatlığın ardından 16 maçta formasından uzak kalmıştı. Sakatlığı atlatan Brezilyalı bek oyuncusu, Demir Grup Sivasspor maçının kadrosuna dahil edilmiş ancak süre almamıştı. Sakatlığı tamamen atlatan Douglas, BB Erzurumspor maçında da yedek kulübesinde yer aldı.

KARIUS'A TEPKİ

Beşiktaş'ta maç öncesinde ısınmaya çıkan Loris Karius, taraftarın tepkisini maruz kaldı. Isınma hareketlerini gerçekleştirmek için yeşil zemine çıkan Alman file bekçisi, az sayıdaki taraftar tarafından ıslıklarla protesto edildi. Karius, Demir Grup Sivasspor maçında da yediği hatalı golün ardından maç içinde ayağına top geldiği anlarda ıslıklanmıştı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı. Siyah beyazlı taraftarlar, hafta içi oynanan mücadeleye fazla ilgi göstermedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN OYUNCULARA MESAJ

Tribünlerde bulunan az sayıda siyah beyazlı taraftar, maç öncesinde Beşiktaşlı oyuncuları tribünlere davet etti. Oyuncular tribünlere yöneldiği sırada 'Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin' şeklinde tempo tuttu.