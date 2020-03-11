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BB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı

BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek getirildi.

11.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:08
BB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı
BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek getirildi.

BB Erzurumspor yönetimince yapılan açıklamada Fatih Karagümrükspor maçı sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezon Süper Lig'de de BB Erzurumspor'u çalıştıran Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlandığını bildirildi.

Tecrübeli teknik direktör ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı ve bugün Erzurum'a gelmesinin beklendiği öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Özdilek, Fatih, Spor

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