BB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladı
BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek getirildi.
11.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:08
BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek getirildi.
BB Erzurumspor yönetimince yapılan açıklamada Fatih Karagümrükspor maçı sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezon Süper Lig'de de BB Erzurumspor'u çalıştıran Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlandığını bildirildi.
Tecrübeli teknik direktör ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı ve bugün Erzurum'a gelmesinin beklendiği öğrenildi. - ERZURUM
BB Erzurumspor yönetimince yapılan açıklamada Fatih Karagümrükspor maçı sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezon Süper Lig'de de BB Erzurumspor'u çalıştıran Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlandığını bildirildi.
Tecrübeli teknik direktör ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı ve bugün Erzurum'a gelmesinin beklendiği öğrenildi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Özdilek, Fatih, Spor
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