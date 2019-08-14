BB Erzurumspor sadece 203 tane kombine satabildi

BB Erzurumspor, kombine satışında geçtiğimiz yıllara göre durgunluk yaşıyor. Erzurum ekibi 22 bin kişilik Kazım Karabekir Stadyumu'ndan sadece 203 tane kombine satabildi.



Süper Lig'e veda ederek TFF 1. Lig'e düşen mavi-beyazlı ekip kombine satışlarında sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz hafta başlattığı bağış kampanyasıyla taraftarı desteğe çağıran dadaşlar aynı ilgiyi kombine biletlerine de bekliyor. İddialı bir kadro kuran yönetim TFF 1. Lig'de taraftarlarından destek bekliyor.



BB Erzurumspor'un kombine bilet fiyatları ise şöyle:



VIP A TRİBÜN - 700,00 TL



KAPALI TRİBÜN - 350,00 TL



MARATON TRİBÜN - 250,00 TL



KALE ARKASI TRİBÜN - 125,00 TL - ERZURUM

Kaynak: İHA