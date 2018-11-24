Bb Erzurumspor Tek Golle Kazandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:01



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:01

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetine imza attı.MAÇTAN DAKİKALAR3. dakikada hızlı gelişen B.B. Erzurumspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Emrah'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 17. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunmadan seken top ceza yayı üzerinde ki Zeki'nin önünde kaldı. Zeki'nin yarım volesi az farkla üstten auta gitti. 43. dakikada B.B. Erzurumspor'un gelişen kontratağında sağ kanattan Emrah'ın ceza sahasına ortasında İbrahim'in sert vuruşu üstten auta çıktı. 45. dakikada sağ kanattan gelişen Auremir'in ortasında arka direkte Özer'in kafa vuruşu yandan dışarı gitti. 60. dakikada sağ kanattan Leo'nın ceza sahasına ortasında altıpasta uygun durumda olan Tshabalala'nın şutu auta gitti. 62. dakikada Özer'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında İbrahim'in sert şutu top üst direğe çarptı. 70. dakikada Emrah'ın sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazından Özer'in şutunu kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti. 76. dakikada kazanılan serbest vuruşta Emrah ceza sahasına ortaladı yaşanan karambolde Angelo topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0 86. dakikada Kone'nin iyi pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Erhan'ın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.KÜNYEStat: Kazım Karabekir Hakemler: Alper Ulusoy xxx, Volkan Ahmet Nariç xxx, Mustafa Savranlar xxx BB Erzurumspor: Sehic xx, Egemen xxx, Lokman xx, Leo xx, Auremir xx, Tshabalala xxx (Kone dk. 82 ?), Özer xxx (Erhan dk. 85 ?), Emrah xxx, Scuk xxx, İbrahim xxx, Sunu xx (Thy dk. 71 xx) Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Tolga, Munsy, Hakan Arslan, Osman Teknik Direktör: Mehmet Özdilek Antalyaspor: Boffin xx, Nazım xx, Celustka xx, Angelo xx, Cissokho xx, Mevlüt xxx, Yekta xxx (Serdar dk. 81 ?), Chico xx, Zeki xx (Abdelaziz dk. 81 ?), Maicon xx, Doukara xx (Doğukan dk. 69 xx) Yedekler: Ferhat, Salih, Bahadır, Osman, Danilo, Harun, Drole Teknik Direktör: Bülent Korkmaz Gol: Angelo (dk. 76 k.k.) (BB Erzurumspor) Sarı kartlar: Emrah, Erhan, Egemen (BB Erzurumspor)(Sefa Tetik - Ahmet Akbuğa/İHA)