Bb Erzurumspor Teknik Direktörü Özdilek: "Hiçbir Rakipten Çekinmiyoruz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek , hiçbir rakipten çekinmediklerini pazartesi günü de İstanbul 'da puan ya da puanlar almak için mücadele edeceklerini söyledi. Fenerbahçe 'deki hoca değişikliğiyle ilgili konuşan Özdilek, Ersun Yanal 'ın ligi bilen bir hoca olduğunu belirtti.BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. 3-1 biten E.Y. Malatyaspor maçını değerlendiren Özdilek, rakibin bulduğu 3 pozisyonu gole çevirdiğini söyledi. Ligin enteresan bir şekilde devam ettiğini ifade eden Özdilek, "Her takımın her takımı yeneceği lig oynanıyor. Geçen hata oyunsal anlamda problem yok ama ikinci yarı benim bulunduğum 8 hafta içerisinde takım halinde istediğimizi yapamayan görüntümüz vardı. Bizi değerli kılan beraber oynamak, beraber mücadele etmek. Malatya maçından sonra gol yedikten sonra dirayetli duramadık. Rakibin üç pozisyonu vardı, üçü de gol oldu" dedi.Pazartesi günü ligin lokomotif takımlarından birine karşı oynayacaklarını anlatan Özdilek, "Onların konumu da mutlu edici değil. Bu sene itibarıyla büyüklerin iniş çıkışları dalgalanmaları oldu. Bunun puan sıralamasına etki ettiğini düşünüyorum. Bizim amacımız evimizde kaybettiğimiz puanı deplasmanda telafi etmek. Rakibe saygı duyuyoruz. Ülkenin lokomotif takımlarından birisi. İki tane puana ihtiyacı olan takımın müsabakası olacak. Puan ve puanlar alabilecek gücümüzün olduğunu söylüyorum. Rakibi Avrupa kupası maçında dün yine seyrettik. Pazartesi günkü kadro farklı olacaktır. Hoca değişikliği gündemde pazartesi hangi hoca olur bilemiyorum. Kimin olduğu önemli değim, bizim ne yapacağımız önemli. Bu düşünceyle İstanbul'a gideceğiz. Hiçbir rakipten çekinmiyoruz. Deplasmanda iyi oynayan mücadele eden ama galibiyeti olmayan takım görüntüsündeyiz. Beraberliklerimiz var ama galibiyetle süsleyemedik. İstanbul'dan alacağımız puan ya da puanlar bizi mutlu kılacaktır" diye konuştu."LİGİ İYİ BİLEN BİR HOCA"Basın mensuplarının Fenerbahçe'nin teknik direktör olarak Ersun Yanal ile anlaştığını resmen açıkladığını belirtmesi üzerine Özdilek, şöyle konuştu:"Ligi bilen bir hoca, hayırlı olsun. Takımda, oyunda değişiklik olur mu bilemem. Kadroda revizyon olacaktır. Bizim saha içindeki duruşumuz belirleyici olacak. Reel olarak bakıldığında sakat cezalı oyuncuları var. Belli başlı oyuncularla kurgu yapacaklar. Oyun anlayışında değişiklik olur mu onu da bilemiyorum. Ama önemli olan bizim yapacaklarımız. Karşımızda çok gol atan değil, gol yiyen bir Fenerbahçe var.""GOLLER DEFANS VE ORTA SAHADAN"BB Erzurumspor'un en önemli sıkıntısının bitiricilik olduğuna dikkat çeken Özdilek, "Bizim oyunsal anlamda sıkıntımız yok, son vuruşlarda ciddi sıkıntımız var. Atılan goller defans ve orta sahadan. İlerideki arkadaşların niyetleri çok iyi, sonuçlandırmada ciddi problem var. Atılan gollerin tamamını ekstra goller olarak görüyorum. Üretme tamam, bitiricilikte ciddi sıkıntımız var. Bütün deplasmanlarda yakaladığımız gibi İstanbul'da da pozisyona gireriz. Malatya maçında geldiğim günden beri en fazla ürettiğimiz iç saha maçını oynadık ama bitiremedik. Rakibin ilk yarıda bir, ikinci yarı üç tane atağı var. Biraz beceri eksiğimiz var. Ama her maçın hikayesi farklı. Bu tür müsabakalardan sonra büyük takımlara oynamak avantajdır" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Teknik direktör Mehmet Özdilek'in açıklamaları - Erzurum